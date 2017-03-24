Евгений Куйвашев назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
24 марта 2017, 13:20Политика
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Президент России Владимир Путин 24 марта подписал указ о назначении Евгения Куйвашева и.о. губернатора Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Официально документ еще не обнародован, однако в администрации губернатора уже сообщили, что Куйвашев будет участвовать в предстоящих выборах, сообщают «Европейско-Азиатские новости».
Означает ли данное назначение, что Кремль одобрил кандидатуру губернатора – пока утверждать сложно.
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