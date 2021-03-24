В отставку ушло правительство Пензенской области после ареста губернатора

В отставку ушло правительство Пензенской области после ареста губернатора

Сегодня, 14:16ПолитикаФото: Яндекс.Карты
Правительство Пензенской области ушло в отставку 24 марта после того, как глава региона Иван Белозерцев был отстранен от должности. Он был задержан по делу о взяточничестве.

Чиновники продолжат выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пишет Znak со ссылкой на аппарат регионального правительства.

Напомним, Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки. По решению суда он был заключен под стражу. Кроме того, были задержаны основатель и председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и еще четыре человека. Следствие предполагает, что в январе–сентябре 2020 года Шпигель, его супруга и директор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали Белозерцеву взятки в размере 31 миллиона рублей. Белозерцев и Шпигель свою вину не признают. Губернатор Пензенской области был уволен 23 марта президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия».

ПравительствогубернаторотставкаПенза
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы