В отставку ушло правительство Пензенской области после ареста губернатора

Правительство Пензенской области ушло в отставку 24 марта после того, как глава региона Иван Белозерцев был отстранен от должности. Он был задержан по делу о взяточничестве.

Чиновники продолжат выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пишет Znak со ссылкой на аппарат регионального правительства. Напомним, Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки. По решению суда он был заключен под стражу. Кроме того, были задержаны основатель и председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и еще четыре человека. Следствие предполагает, что в январе–сентябре 2020 года Шпигель, его супруга и директор компании «Фармация» Антон Колосков через посредников передали Белозерцеву взятки в размере 31 миллиона рублей. Белозерцев и Шпигель свою вину не признают. Губернатор Пензенской области был уволен 23 марта президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия». Задержанному за взятки губернатору Пензенской области предъявлено обвинение

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