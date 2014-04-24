В Госдуме принят закон, запрещающий нецензурную лексику на ТВ, радио и в кино
24 апреля 2014, 12:00ПолитикаCorey
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, запрещающий применять нецензурную лексику на телевидении, радиоэфире, в театре и кино.
Нарушение закона повлечет наложение штрафа от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
В случае использования нецензурных выражений в фильме законом предусмотрен запрет на выдачу кинокартине прокатного удостоверения.
Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции, а также фонограмм (кроме продукции СМИ) содержащих нецензурную речь без спецупаковки и предупреждения «содержит нецензурную брань», повлечет те же штрафы, что и за использование нецензурных слов в искусстве, ТВ и радиоэфире.
Для установления принадлежности ругательства к нецензурной лексике, будет проводиться независимая экспертиза.
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