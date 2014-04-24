В Госдуме принят закон, запрещающий нецензурную лексику на ТВ, радио и в кино

Нарушение закона повлечет наложение штрафа от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

В случае использования нецензурных выражений в фильме законом предусмотрен запрет на выдачу кинокартине прокатного удостоверения.

Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции, а также фонограмм (кроме продукции СМИ) содержащих нецензурную речь без спецупаковки и предупреждения «содержит нецензурную брань», повлечет те же штрафы, что и за использование нецензурных слов в искусстве, ТВ и радиоэфире.