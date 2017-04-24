Электронная процедура голосования может появиться в России на выборах-2018
24 апреля 2017, 13:25Политика
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«Бумажную» процедуру голосования на президентских выборах в 2018 году могут продублировать электронной.
В 2018 году на выборах могут появиться электронные бюллетени. С таким предложением к главе ЦИК Эмме Памфиловой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Данное предложение вызвало интерес в избирательном комитете, но для его внедрения необходимы уточнения, считают эксперты. ЦИК готов реализовать данную инициативу, но пока только в тестовом режиме и при условии, если при этом не нужно будет вносить изменения в закон о выборах.
Как сообщает газета «Известия», такой эксперимент пройдет в одном-двух регионах РФ, где будут приниматься бумажные и электронные бюллетени. Такая форма станет удобной для тех, кто в момент голосования не сможет находиться по месту прикрепления к своему избирательному участку.
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