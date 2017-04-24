Жители Екатеринбурга почтили память Бориса Ельцина в день 10-летней годовщины со дня смерти
24 апреля 2017, 08:00Политика
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По случаю годовщины смерти Бориса Ельцина накануне в Екатеринбурге у памятника первому российскому президенту состоялось возложение цветов. Жители города собрались у музея «Ельцин центр», пишет Znak.com.
Сюжеты: Екатеринбург
А в Москве на Новодевичье кладбище к месту, где похоронен Борис Николаевич Ельцин, приехали вдова Наина Ельцина и его дочери – Татьяна и Елена. Также память Бориса Ельцина почтили его друзья и соратники.
Борис Ельцин ушёл из жизни десять лет назад, 23 апреля. Ему было 76 лет.
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