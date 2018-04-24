Депутаты Заксобрания Свердловской области уличены в нарушении закона о коррупции

Кроме того, выявлены факты сокрытия депутатами сведений о наличии в собственности дорогостоящего имущества, расположенного в Екатеринбурге, в Московской и Тульской областях. Были также факты непредставления сведений об участии в коммерческой деятельности.



По итогам проверки председателю Законодательного Собрания было вынесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако на заседание Заксобрания был вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий только в отношении только одного депутата.





направила административное исковое заявление в суд для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства.