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Новости Нижнего Тагила

Депутаты Заксобрания Свердловской области уличены в нарушении закона о коррупции

24 апреля 2018, 22:40Добавить новость
Свердловская область,заксобрание,депутаты,коррупция,нарушения,антикоррупционный закон
Прокуратура Свердловской области в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства депутатами Заксобрания Свердловской области выяснила, что некоторые чиновники нарушают законы о противодействии коррупции. Например, на должности помощников депутатов назначены их супруги. Сами депутаты определяли размер их заработной платы в некоторых случаях - в разы больше, чем помощникам с аналогичными обязанностями. Также указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату.

Кроме того, выявлены факты сокрытия депутатами сведений о наличии в собственности дорогостоящего имущества, расположенного в Екатеринбурге, в Московской и Тульской областях. Были также факты непредставления сведений об участии в коммерческой деятельности.

По итогам проверки председателю Законодательного Собрания было вынесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако на заседание Заксобрания был вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий только в отношении только одного депутата.

В связи с этим прокуратура Свердловской области направила административное исковое заявление в суд для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства.
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