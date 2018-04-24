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Депутаты Заксобрания Свердловской области уличены в нарушении закона о коррупции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Заксобрания Свердловской области уличены в нарушении закона о коррупции

24 апреля, 22:40Политика
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