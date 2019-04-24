В Екатеринбурге юнармейцы перепутали мемориалы ВОВ и Гражданской войны

Согласно информации, опубликованной на сайте ОНФ, юнармейцы начали нести дежурство у Вечного огня на площади Коммунаров. Мемориал посвящён бойцам Красной армии, погибшим в годы Гражданской войны 1917-1922 годов, и к Великой Отечественной войне никакого отношения не имеет. В адрес организаторов и мероприятия жители Екатеринбурга высказали критические замечания в социальных сетях.

Акция «Пост № 1», посвященная победе в Великой Отечественной войне проводится у вечного огня, посвященного красным, погибшим в гражданскую. Есть что-то, что мы не сможем превратить в клоунаду?прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook екатеринбургский журналист Евгений Енин.

Организаторы вахты во время общения с журналистами вначале заявили, что «Юнармия» вообще не имеет отношения к акции, а потом сказали, что ничего криминального в произошедшем нет.