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В Екатеринбурге юнармейцы перепутали мемориалы ВОВ и Гражданской войны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге юнармейцы перепутали мемориалы ВОВ и Гражданской войны

Сегодня, 22:43ПолитикаФото: Znak.com
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