Часть сотрудников ГИБДД Екатеринбурга отправили на карантин по коронавирусу
Вчера, 21:58ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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COVID-19 выявили у одного из сотрудников ГИБДД Екатеринбурга. Из-за этого городской полк ДПС частично отправили на карантин по коронавирусу, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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По информации издания, у всех контактировавших с инспектором взяли мазок на анализ. Несколько экипажей и всех сотрудников, у кого есть родственники в Москве и Санкт-Петербурге, высадили на карантин.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что информация о любом заболевании относится к медицинской тайне и охраняется законом. Начальник пресс-службы добавил, что полк ДПС Екатеринбурга работает в штатном режиме не смотря на введённые карантинные меры.
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