Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Овсянникова

В свою очередь, партия ссылается на соответствующее постановление.

Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» из-за устроенного им скандала в ижевском аэропорту.

Инцидент произошел 5 апреля, когда Овсянников прибыл в здание аэропорта, чтобы вылететь в Москву. Однако на входе у него начались проблемы.