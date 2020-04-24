Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Овсянникова
Сегодня, 09:26ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».
В свою очередь, партия ссылается на соответствующее постановление.
Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» из-за устроенного им скандала в ижевском аэропорту.
Инцидент произошел 5 апреля, когда Овсянников прибыл в здание аэропорта, чтобы вылететь в Москву. Однако на входе у него начались проблемы.
В партии заявили, что замминистра устроил дебош, отказался от досмотра в нецензурной форме, а также оскорбил сотрудников авиакомпании и полицейских.
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