В Нижнем Тагиле возложили цветы к памятнику погибшим чернобыльцам
24 апреля в Нижнем Тагиле почтили память погибших чернобыльцев, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее траурный митинг проходил ежегодно.
Цветы к памятнику ликвидаторов последствий катастрофы на чернобыльской АЭС в сквере ДК «Юбилейный» возложили мэр Владислав Пинаев, замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров и глава Ленинского района Геннадий Мальцев.
Учитывая то, что сейчас мы живем в особом режиме и должны соблюдать дополнительные меры профилактики, митинг решено не проводить. Но считаю, что наша ответственность и наша обязанность – почтить память тех, кого сегодня уже нет в живых. И сказать слова глубокой благодарности всем, кто рисковал жизнью ради нашего спасения. Наш долг – помнить о погибших, всесторонне поддерживать ветеранов-ликвидаторов и делать все, чтобы не допускать повторения подобных трагедий, сказал глава города Владислав Пинаев.
474 добровольца-тагильчанина были задействованы для ликвидации чернобыльской катастрофы. В настоящий момент 107 человек проживает в Нижнем Тагиле.