В Нижнем Тагиле возложили цветы к памятнику погибшим чернобыльцам

Учитывая то, что сейчас мы живем в особом режиме и должны соблюдать дополнительные меры профилактики, митинг решено не проводить. Но считаю, что наша ответственность и наша обязанность – почтить память тех, кого сегодня уже нет в живых. И сказать слова глубокой благодарности всем, кто рисковал жизнью ради нашего спасения. Наш долг – помнить о погибших, всесторонне поддерживать ветеранов-ликвидаторов и делать все, чтобы не допускать повторения подобных трагедий, сказал глава города Владислав Пинаев.