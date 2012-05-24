«Коммерсант» вспомнил, кто из сотрудников УВЗ стал государственным деятелем и когда это было

Уроженец Нижнего Тагила известный советский и российский партийный и государственный деятель Юрий Петров после окончания школы год проработал на УВЗ зуборезчиком. В 1985-1988 годах он занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В 1991-1993 годах возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, затем - Государственную инвестиционную корпорацию.

Николай Данилов, начинавший трудовой путь инженером-технологом на УВЗ в 1969 году, с середины 1990-х до конца 2009 года занимал высокие должности в руководстве Свердловской области: был советником губернатора, вице-губернатором и заведующим секретариатом главы региона.

Прошедший в 1959-2002 годах на УВЗ путь от подручного сталевара до замначальника цеха Валерий Якушев в сентябре 2011 года выступил на съезде «Единой России» с просьбой выдвинуть Владимира Путина в президенты. В декабре был избран депутатом Госдумы от ОНФ.

Игорь Холманских, работавший на УВЗ в 1994-2012 годах, прошел путь от грузчика до начальника сборочного цеха. В ходе прямой линии с премьером Владимиром Путиным в декабре 2011 года он предложил приехать «с мужиками» в Москву и разогнать митинги оппозиции. 21 мая 2012 года был назначен полпредом главы государства в Уральском федеральном округе.