«Коммерсант» вспомнил, кто из сотрудников УВЗ стал государственным деятелем и когда это было
Возглавлявший Уралвагонзавод (УВЗ; тогда - танковый завод N183) в 1941-1946 годах Юрий Максарев ушел с должности директора предприятия на пост замминистра транспортного машиностроения СССР. В 1950-1953 годах был министром транспортного машиностроения. До выхода на пенсию в 1978 году занимал различные посты в правительстве.
Уроженец Нижнего Тагила известный советский и российский партийный и государственный деятель Юрий Петров после окончания школы год проработал на УВЗ зуборезчиком. В 1985-1988 годах он занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В 1991-1993 годах возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, затем - Государственную инвестиционную корпорацию.
Николай Данилов, начинавший трудовой путь инженером-технологом на УВЗ в 1969 году, с середины 1990-х до конца 2009 года занимал высокие должности в руководстве Свердловской области: был советником губернатора, вице-губернатором и заведующим секретариатом главы региона.
Прошедший в 1959-2002 годах на УВЗ путь от подручного сталевара до замначальника цеха Валерий Якушев в сентябре 2011 года выступил на съезде «Единой России» с просьбой выдвинуть Владимира Путина в президенты. В декабре был избран депутатом Госдумы от ОНФ.
Игорь Холманских, работавший на УВЗ в 1994-2012 годах, прошел путь от грузчика до начальника сборочного цеха. В ходе прямой линии с премьером Владимиром Путиным в декабре 2011 года он предложил приехать «с мужиками» в Москву и разогнать митинги оппозиции. 21 мая 2012 года был назначен полпредом главы государства в Уральском федеральном округе.
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