Президент предложил кандидатуру Куйвашева на пост губернатора Свердловской области
24 мая 2012, 15:18Политика
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Сегодня, 24 мая, Владимир Путин внес на рассмотрение в Законодательное Собрание Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для назначения его губернатором.
В течение десяти дней депутаты должны будут проголосовать за предложенного президентом кандидата. Напомним, Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 14 мая, когда Александр Мишарин подал в отставку. На место уполномоченного представителя президента УрФО, которое занимал Куйвашев до этого, был поставлен тагильчанин Игорь Холманских.
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