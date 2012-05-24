Президент предложил кандидатуру Куйвашева на пост губернатора Свердловской области

В течение десяти дней депутаты должны будут проголосовать за предложенного президентом кандидата. Напомним, Евгений Куйвашев был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 14 мая, когда Александр Мишарин подал в отставку. На место уполномоченного представителя президента УрФО, которое занимал Куйвашев до этого, был поставлен тагильчанин Игорь Холманских.