Очередное увольнение в Свердловской области: свое рабочее кресло покинул глава управления автодорог

На Среднем Урале продолжаются кадровые перестановки. На этот раз свой пост добровольно покинул глава ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Руслан Чистяков. Чиновник занимал эту должность два года.

Чистяков – сложный подчиненный, к которому была масса претензий по качеству работы. Кроме того, на все замечания он никак не реагировал, а поручения принимал только через Валентина Грипаса, сообщил изданию Ura.ru собственный источник в администрации губернатора. Поэтому увольнение «главного по дорогам» связывают с уходом из правительства вице-премьера Валентина Грипаса.

В самом же Минтрансе данное изменение кадров остается без подверждения. Тем не менее, стало известно, что возглавит управление замминистра транспорта области Василий Старков.

Напомним, что на днях главой областного Минздрава стал руководитель Росздравнадзора Игорь Трофимов.