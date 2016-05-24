Политологи: союз Куйвашева и Тунгусова ненадолго, в победителях может оказаться Носов

Владимир Тунгусов проработал в должности заместителя администрации Екатеринбурга почти 20 лет - с января 1997 года по май 2016 г. За это время вокруг персоны чиновника постоянно гремели скандалы.

Попытки снять или посадить Тунгусова предпринимались, но ни одна не закончилась успехом (в 2003 году существовало уголовное дело о пропаже денег пенсионного фонда, в 2007-м «Мерседес» Тунгусова сбил женщину). Даже обыски в 2013-м в доме в поселке Карасьеозерском не закончились ничем пишет издание Ura.ru.

СМИ региона достаточно подробно описывали некоторые эпизоды политического противостояния губернаторской команды и В. Тунгусова, который, как считают многие аналитики, аккумулировал ресурсы большинства влиятельных групп региона, как-либо противостоящих губернаторской команде.

«Область» сформулировала тактику борьбы со своим основным оппонентом — неформальным лидером администрации Екатеринбурга Владимиром Тунгусовым. То, что ранее казалось серией плохо скоординированых действий, на самом деле имеет четкую структуру. И дает результат. Источники агентства подтверждают — акции возмущают Тунгусова, писало Ura.ru об одном из эпизодов этой борьбы.

Включение Тунгусова в губернаторскую команду, в этом контексте может означать одно – противостояние выходит на новый уровень и в результате может кончиться или поражением одной из сторон, или даже выходом на сцену некой «третьей силы». И не исключено, что этот третий игрок придет в столицу области из Нижнего Тагила, считают эксперты.

Назначение Тунгусова главой администрации Свердловской области, безусловно, критически важное событие в формировании предвыборной «губернаторской» повестки в регионе. Про Тунгусова хорошо известно, что он - достаточно весомая фигура в Екатеринбурге и, при этом, мягко говоря, скорее оппонент нынешнего губернатора, нежели наоборот. Самой ходовой версией, конечно, станет вариант «под Куйвашева подсаживают будущего конкурента на губернаторских выборах». Но самое простое объяснение - не самое верное. Вполне можно предположить, что, высадив «на одну поляну» двух давних оппонентов, федеральная власть рассчитывает, что они в ходе неизбежной борьбы на взаимное уничтожение просто расчистят дорогу третьему кандидату. В качестве этой силы вполне можно рассматривать главу Нижнего Тагила - Сергея Носова. У него в активе, как минимум, опыт управления одним из крупнейших промышленных центров Урала и поддержка мощного лобби ВПК, - считает политолог, директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR» Александр Серавин.