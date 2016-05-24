Свердловский Минздрав возглавит федеральный чиновник
Врачам области представили нового министра здравоохранения. Им стал глава Росздравнадзора Игорь Трофимов.
В начале мая экс-глава ведомства Аркадий Белявский ушел на пенсию. А накануне стало известно, что его место займет федеральный чиновник Игорь Трофимов.
В департаменте информполитики губернатора поясняют, что Игорь Трофимов возглавляет областной Росздравнадзор еще с 2004 года: он хорошо осведомлен о ситуациии в здравоохранении на Среднем Урале, знает все его сильные и слабые стороны. Помимо этого, учитывая специфику его работы, господин Трофимов знаком и с менеджментом больниц региона.
Новый руководитель Минздрава уже был представлен губернатором представителям медицинского сообщества области.
Игорь Трофимов мог возглавить министерство здравоохранения еще в 2012 году. Тогдашний глава ведомства Аркадий Белявский должен был пойти в Москву на повышение, и пророчили, что его кресло займет как раз-таки Трофимов.
Напомним, вчера стало известно, что добровольно покинул свой пост вице-премьер Валентин Грипас, курирующий подготовку столицы региона к ЧМ-2018.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru