Свердловский Минздрав возглавит федеральный чиновник

В департаменте информполитики губернатора поясняют, что Игорь Трофимов возглавляет областной Росздравнадзор еще с 2004 года: он хорошо осведомлен о ситуациии в здравоохранении на Среднем Урале, знает все его сильные и слабые стороны. Помимо этого, учитывая специфику его работы, господин Трофимов знаком и с менеджментом больниц региона.