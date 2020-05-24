Самоизоляция, день пятьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки было подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет уже 115 человек. На данный момент о количестве выздоровевших и скончавшихся не сообщается.

Однако на карте Роспотребнадзора отмечено больше случаев. В частности, согласно карте, число заболевших составляет уже 127 человек.

В Нижнем Тагиле на карте роспотребнадзора отмечено 127 случаев заболевания COVID-19

У одной из жительниц Нижнего Тагила первое тестирование на коронавирус дало положительный результат. Затем информация разлетелась по соседям и даже их работодателям. Некоторых из них направили на самоизоляцию. Тагильчанка рассказала TagilCity.ru, с чем она после этого столкнулась.

Тагильчанка с положительным тестом на коронавирус рассказала о реакции соседей

Нижнетагильский театр кукол продолжает развлекать зрителей онлайн-проектами. Так, одной из рубрик является «Сказочная песочница». Актриса Татьяна Швендых оживляет литературные произведения с помощью песочной анимации. Об этом сообщается на странице театра во «Вконтакте».

Одна из жительниц Нижнего Тагила обратилась в Instagram к Евгению Куйвашеву с вопросом о том, почему управляющая компания выставляет двойной счет за мытье и дезинфекцию подъездов.

Комментарий жительницы Нижнего Тагила Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Индекс самоизоляции в городе по данным на 19.00 составляет 2,9 балла. Это значит, что на улице много людей. Информация предоставляется Яндексом, но исключительно для ознакомления. Ее нельзя использовать для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за сутки выявили 90 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности количество зараженных составляет 3704 человека.