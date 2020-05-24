Самоизоляция, день пятьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле количество заражённых коронавирусом продолжает увеличиваться. Жительница города с положительным тестом на коронавирус рассказала о реакции соседей.Что ещё интересного произошло в городе, расскажет TagilCty.ru.
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки было подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет уже 115 человек. На данный момент о количестве выздоровевших и скончавшихся не сообщается.
Однако на карте Роспотребнадзора отмечено больше случаев. В частности, согласно карте, число заболевших составляет уже 127 человек.
У одной из жительниц Нижнего Тагила первое тестирование на коронавирус дало положительный результат. Затем информация разлетелась по соседям и даже их работодателям. Некоторых из них направили на самоизоляцию. Тагильчанка рассказала TagilCity.ru, с чем она после этого столкнулась.
Нижнетагильский театр кукол продолжает развлекать зрителей онлайн-проектами. Так, одной из рубрик является «Сказочная песочница». Актриса Татьяна Швендых оживляет литературные произведения с помощью песочной анимации. Об этом сообщается на странице театра во «Вконтакте».
Одна из жительниц Нижнего Тагила обратилась в Instagram к Евгению Куйвашеву с вопросом о том, почему управляющая компания выставляет двойной счет за мытье и дезинфекцию подъездов.
Индекс самоизоляции в городе по данным на 19.00 составляет 2,9 балла. Это значит, что на улице много людей. Информация предоставляется Яндексом, но исключительно для ознакомления. Ее нельзя использовать для средней оценки количества людей на улицах.
В Свердловской области за сутки выявили 90 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности количество зараженных составляет 3704 человека.