Тагильчане начали голосовать за кандидатов на праймериз «Единой России»

В Свердловской области выборы пройдут в онлайн-формате. Среди кандидатов от Нижнего Тагила в праймериз «Единой России» в Госдуму участвуют чиновники и политики, спортсмены и представители интеллигенции. В ЗакСо выдвигаются действующие работники органа власти, а также новые кандидаты.