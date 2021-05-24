Тагильчане начали голосовать за кандидатов на праймериз «Единой России»

Тагильчане начали голосовать за кандидатов на праймериз «Единой России»
Тагильчане начали голосовать за кандидатов на праймериз «Единой России»
Сегодня, 16:19ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Стартовало электронное голосование на праймериз партии «Единая Россия». Свыше 5,5 тысячи кандидатов примут участие в выборах.

Около 33% участников являются общественными деятелями или добровольцами, более 50% не имеют партийной принадлежности, каждый четвертый из кандидатов является действующим депутатом, пишет «Областная газета».

В Свердловской области выборы пройдут в онлайн-формате. Среди кандидатов от Нижнего Тагила в праймериз «Единой России» в Госдуму участвуют чиновники и политики, спортсмены и представители интеллигенции. В ЗакСо выдвигаются действующие работники органа власти, а также новые кандидаты.

23 мая в ЦИК партии были разделены ключи электронного шифрования предварительного голосования. Их соединят 30 мая, после чего станет возможным подсчет голосов.

Напомним, редакция TagilCity.ru начала рассказывать о заявившихся и вероятных кандидатах в Госдуму от Нижнетагильского округа в отдельном спецпроекте.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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