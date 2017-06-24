Евгений Ройзман официально стал восьмым кандидатом на пост губернатора Свердловской области

Теперь Евгений Ройзман может начинать собирать подписи депутатов, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Для этого ему необходимы подписи, как минимум, 126 парламентариев из 55 муниципалитетов.

Я наконец могу собирать подписи. Сейчас начинается самое сложное. По нашим сведениям, депутаты целыми городами подписались за других кандидатов. Вполне возможно, что сейчас попросту нет свободных 126 депутатов. Но нам звонят из разных городов, говорят, что готовы подписаться за меня. Соберём максимум, а потом будем смотреть. Поборемся. Если я сумею пройти фильтр, то точно выиграю выборы.