Евгений Ройзман официально стал восьмым кандидатом на пост губернатора Свердловской области
Мэр Екатеринбурга и глава гордумы Евгений Ройзман получил удостоверение кандидата в свердловские губернаторы.
Теперь Евгений Ройзман может начинать собирать подписи депутатов, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Для этого ему необходимы подписи, как минимум, 126 парламентариев из 55 муниципалитетов.
После присвоения статуса кандидата в губернаторы Ройзман заявил:
Я наконец могу собирать подписи. Сейчас начинается самое сложное. По нашим сведениям, депутаты целыми городами подписались за других кандидатов. Вполне возможно, что сейчас попросту нет свободных 126 депутатов. Но нам звонят из разных городов, говорят, что готовы подписаться за меня. Соберём максимум, а потом будем смотреть. Поборемся. Если я сумею пройти фильтр, то точно выиграю выборы.
Кроме действующего мэра уральской столицы, на пост областного губернатора претендуют: врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев, депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов, депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев. депутат Госдумы Игорь Торощин, депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин, бывший актер Виктор Костромин.
Фото: интернет-газета ZNAK
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