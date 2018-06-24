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Новости Нижнего Тагила

125 млн рублей будут потрачены на выборы депутатов в Екатеринбурге

24 июня 2018, 12:40Добавить новость
Екатеринбург,выборы,бюджет,депутаты,кандидаты,партии,гордума
Из бюджета Свердловской области будут выделены 125 млн рублей на выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга. Объемы финансирования озвучили на заседании городского избиркома 21 июня. По словам руководителя горизбиркома Ильи Захарова, изначально планируемая сумма была 132 млн рублей, но в связи с отменой выборов главы города, она уменьшилась до 125 млн рублей.

На заседании также установили предельные размеры избирательных фондов. Теперь партии могут потратить на выборы максимум 15 млн рублей, а кандидаты — 4 млн рублей.

Официально избирательная компания в Екатеринбурге началась с 21 июня. С этого дня кандидаты могут подавать документы для выдвижения. Муниципальные выборы пройдут в областном центре 9 сентября, сообщает «Уралинформбюро».
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