125 млн рублей будут потрачены на выборы депутатов в Екатеринбурге

Из бюджета Свердловской области будут выделены 125 млн рублей на выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга. Объемы финансирования озвучили на заседании городского избиркома 21 июня. По словам руководителя горизбиркома Ильи Захарова, изначально планируемая сумма была 132 млн рублей, но в связи с отменой выборов главы города, она уменьшилась до 125 млн рублей.
На заседании также установили предельные размеры избирательных фондов. Теперь партии могут потратить на выборы максимум 15 млн рублей, а кандидаты — 4 млн рублей.
Официально избирательная компания в Екатеринбурге началась с 21 июня. С этого дня кандидаты могут подавать документы для выдвижения. Муниципальные выборы пройдут в областном центре 9 сентября, сообщает «Уралинформбюро».