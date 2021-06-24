Тагильский коммунист Михаил Бояркин стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ

Тагильский коммунист Михаил Бояркин стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ

Тагильский коммунист Михаил Бояркин стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ

Сегодня, 21:11
Политика
Фото: личная страница Михаила Бояркина "ВКонтакте"
Кандидатом в депутаты Госдумы РФ от КПРФ в Нижнетагильском округе № 171 стал лидер Нижнетагильского местного отделения Михаил Бояркин. Данное решение принято на XVIII съезде КПРФ, который прошел 24 июня в Москве.

Ранее Бояркин работал на двух градообразующих предприятиях города: АО ЕВРАЗ НТМК и НПК «Уралвагонзавод». Сейчас является начальником аммиачно-компрессорного участка ООО «Тагильское пиво», сообщает тагильское отделение КПРФ.

С 2010 года член партии КПРФ, а с мая 2018 года — первый секретарь Нижнетагильского местного отделения КПРФ.

В 2012 году Михаил Бояркин первый раз выдвинулся на выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва от партии КПРФ. В 2016 году принял участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. В 2017 году выдвинулся на выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва.

Также собеседники редакции TagilCity.ru считают, что Михаил Бояркин будет баллотироваться на выборы в ЗакСО по партийному списку.

Напомним, в Нижнем Тагиле на выборы в Законодательное собрание Свердловской области будут принимать участие как известные горожанам политики, так и люди без политического прошлого. В проекте TagilCity.ru можно ознакомиться с кандидатами и их публичными заявлениями, а также узнать о возможных кандидатах, которые еще не озвучили свои намерения баллотироваться, однако могли бы претендовать на те или иные позиции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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