Украина намерена ввести санкции против России
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины, накануне пообещал ввести санкции против России - ряда ее граждан и компаний.
В Киеве скоро подготовят свой список санкций, в который войдут некоторые российские компании, а также ряд российских граждан, которые поддерживают ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, пишет «Деловой квартал».
Кстати, российские эксперты, опрошенные изданием РИАновости, полагают, что Украинские власти вряд ли отважатся на введение санкций в отношении чувствительных для самих себя отраслей российской экономики, таких как газовый и банковский секторы. Из зоны риска, скорее всего, выпадут и проекты, в которых задействован западный капитал.
Напомним, ранее санкции против России уже вводили США и Евросоюз. В их списках оказался ряд российских бизнесменов, политиков и чиновников. Кроме того, США в одностороннем порядке ввели санкции против нескольких российских компаний: в том числе, Уралвагонзавод, Ижмаш, Роснефть, ВЭБ и Газпромбанк.
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