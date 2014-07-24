Украина намерена ввести санкции против России

В Киеве скоро подготовят свой список санкций, в который войдут некоторые российские компании, а также ряд российских граждан, которые поддерживают ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, пишет «Деловой квартал».

Кстати, российские эксперты, опрошенные изданием РИАновости, полагают, что Украинские власти вряд ли отважатся на введение санкций в отношении чувствительных для самих себя отраслей российской экономики, таких как газовый и банковский секторы. Из зоны риска, скорее всего, выпадут и проекты, в которых задействован западный капитал.

Напомним, ранее санкции против России уже вводили США и Евросоюз. В их списках оказался ряд российских бизнесменов, политиков и чиновников. Кроме того, США в одностороннем порядке ввели санкции против нескольких российских компаний: в том числе, Уралвагонзавод, Ижмаш, Роснефть, ВЭБ и Газпромбанк.