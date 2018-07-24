Глава облизбиркома в Екатеринбурге избран главой комиссии по выборам мэра

Сейчас в конкурсной комиссии находится 22 пакета документов от кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Задачей членов комиссии является изучение всех конвертов с документами. Отмечается, что это процедура фиксации, а не оценки содержимого.

Мы просто фиксировали, какие документы в них находятся, без оценки данных документов. Смотреть на них по существу мы будем 25 июля, и уже только после этого принимать решение о регистрации или нерегистрации кандидатов. Регистрация, по сути, и будет ответом на вопрос, допущен ли кандидат к собеседованию,пояснил секретарь комиссии Илья Захаров.

Члены комиссии уже готовят ряд запросов по тем документам, которых по разным причинам в пакете не оказалось. Тем не менее отмечается, что даже если каких-то документов нет, то не допустить до собеседования они не могут.