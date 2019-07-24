В Москве отряд ОМОНа задержал Алексея Навального
Сегодня, 13:18ПолитикаФото: страница Алексея Навального
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Политика Алексея Навального задержали во время утренней пробежки, сообщает радио «Эхо Москвы».
Полиция пока что не разглашает причину задержания.
В минувшие выходные Навальный на митинге «За свободные выборы» в столице предложил провести у здания мэрии массовую акцию протеста, если в Мосгордуме откажутся регистрировать независимых кандидатов.
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