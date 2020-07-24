Опрос: поддержали бы вы губернатора в случае ареста?

Прогремевший на всю Россию арест губернатора Хабаровского края стал поводом для многочисленных обсуждений. Люди выходят на улицы в его поддержку уже в течение двух недель, а самая большая акция собрала около 50 тысяч человек, по данным СМИ. А что если бы свердловского губернатора арестовали? Вышли бы вы на улицу, чтобы поддержать его?