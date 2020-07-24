Опрос: поддержали бы вы губернатора в случае ареста?

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Давайте представим ситуацию, что свердловского губернатора задержали. Не важно за что, просто гипотетически, что такая ситуация произошла. Что делать?
Прогремевший на всю Россию арест губернатора Хабаровского края стал поводом для многочисленных обсуждений. Люди выходят на улицы в его поддержку уже в течение двух недель, а самая большая акция собрала около 50 тысяч человек, по данным СМИ. А что если бы свердловского губернатора арестовали? Вышли бы вы на улицу, чтобы поддержать его?
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