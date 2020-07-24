Поддержу ли я губернатора в случае ареста?

В связи с этим TagilCity.ru решило провести опрос, поддержат ли свердловчане своего губернатора в случае ареста. Давайте представим гипотетически, что свердловского губернатора задержали. Вышли бы вы на улицы, чтобы поддержать главу региона? Или, может быть, вы считаете такие действия нерациональными? А, может быть, вы бы вышли не в поддержку главы региона, а в поддержку других свердловчан, так сказать, за компанию?