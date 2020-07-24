Поддержу ли я губернатора в случае ареста?

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Громкий арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал поводом для обсуждений по всей стране. И это неудивительно. Ведь в его поддержку, несмотря на коронавирус, на улицы вышли десятки тысяч людей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
В связи с этим TagilCity.ru решило провести опрос, поддержат ли свердловчане своего губернатора в случае ареста. Давайте представим гипотетически, что свердловского губернатора задержали. Вышли бы вы на улицы, чтобы поддержать главу региона? Или, может быть, вы считаете такие действия нерациональными? А, может быть, вы бы вышли не в поддержку главы региона, а в поддержку других свердловчан, так сказать, за компанию?
Примите участие в нашем опросе.
Опрос: поддержали бы вы губернатора в случае ареста?
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