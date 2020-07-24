Стало известно имя исполняющего обязанности министра АПК Свердловской области
Сегодня, 17:16ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Вместо скончавшегося от коронавируса министра агропромышленного комплекса Дмитрия Дегтярева обязанности будет исполнять его заместитель Светлана Островская. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона.
Ранее она в качестве заместителя министра занималась курированием вопросов регулирования рынка алкогольной продукции, организации общественного питания и услуг, вопросами контроля торговой деятельности. В период отсутствия министра Островская замещала его.
Напомним, Дмитрий Дегтярев скончался 22 июля. У него была подтверждена коронавирусная инфекция. Министру было 43 года.
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