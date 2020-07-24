В Нижнем Тагиле сократилось число депутатов молодежной думы

В пресс-службе парламента рассказали, что вопрос о численном составе молодежной думы назрел давно. Молодые депутаты планировали работать над различными проектами, но некоторые уехали из города или обзавелись семьями. 27-летняя Наталья Кравченко скончалась после ДТП под Невьянском. По факту в думе заняты 20 человек, по этой причине было решено остановиться на этом количестве депутатов. В июне 2022 года такое число человек смогут избираться в молодежный парламент города.