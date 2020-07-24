В России число больных коронавирусом превысило отметку в восемьсот тысяч человек
Сегодня, 12:57ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 5 811 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных составляет 800 849 человек.
Кроме того, подтверждено 154 новых летальных случая за сутки. В общей сложности от инфекции скончались 13 046 человек.
Из больниц по выздоровлению были выписаны 8 444 человека, а всего вылечившихся насчитывается 588 774 человека.
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