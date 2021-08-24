Дегтярев расселяет жителей Хабаровска из аварийных домов

Россияне, проживающие в аварийных домах в Хабаровском крае, к 2023 году станут обладателями комфортабельных квартир. Врио губернатора Михаил Дегтярев смог договориться об этом на уровне федерального правительства.

В конце 2020 года Михаил Дегтярев заключил соглашение с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». После этого в Хабаровске запустили масштабную программу, в рамках которой планируется расселить граждан, живущих в бараках. Первые в списке – дома, расположенные на пр. 60-летия Октября, пишет transsibinfo.com. Проблема аварийного жилья в Хабаровском крае в последние годы заметно обострилась. Экс-руководству решить ее не удалось – не хватало ресурсов. Из заявления члена Общественного совета при министерстве ЖКХ Марии Ермиловой следует, что ситуация кардинально изменилась, когда вопросом начал заниматься лично Михаил Дегтярев. На местах бараков планируют построить современные дома, в которых людям будет комфортно. Во исполнение поручения Михаила Дегтярева новые квартиры предоставили уже 50 гражданам, проживавшим ранее в ветхих зданиях. В планах на обозримую перспективу значится расселение в комфортабельные дома еще 1 299 семей. На реализацию этой цели из бюджета выделят примерно 2 миллиарда рублей. Финансирование проведут по линии Минстроя. Повышение качества городской среды – один из ключевых приоритетов для Михаила Дегтярева. Объем финансов на решение проблемы ветхого жилья в Хабаровском крае повышают благодаря достигнутой им договоренности с федеральным правительством. На 2022 год планируется расселение из аварийного жилья не менее 3 000 человек.

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