Администрация главы Свердловской области ликвидирована решением заксобрания

Депутаты заксобрания Свердловской области проголосовали за упразднение администрации губернатора региона. Ликвидация данного органа была предложена Евгением Куйвашевым

В трех чтениях депутаты Свердловского законодательного собрания приняли поправки к областному уставу, упраздняющие структуру администрации губернатора. Заксобрание единогласно поддержало данное решение.

Ликвидация данного органа была предложена Евгением Куйвашевым. Планируется, что функции администрации будут переданы аппарату главы Свердловской области.

По мнению врио главы администрации Азата Салихова, формирование аппарата губернатора и правительства Свердловской области будет способствовать улучшению эффективности работы всей системы и не потребует дополнительных бюджетных средств.