Владимир Путин назначил зампредседателя Свердловского облсуда

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24 сентября президент России Владимир Путин назначил новых федеральных судей. Кадровые перестановки пройду по всему Уралу.
Указ президента размещен официальном интернет-портале правовой информации.
В Свердловской области зампредседателем облсуда станет Ирина Силина, а председателем Уральского окружного военного суда - Александр Каргин.
Судьи будут выполнять свои полномочия в течение шести лет.
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