Экс-замглавы МУГИСО стал министром в оренбургском правительстве при Паслере
Сегодня, 15:07ПолитикаФото: МУГИСО
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Свердловчанин Денис Паслер, избранный на пост главы Оренбуржья, назначил министром природных ресурсов и экологии своего земляка, экс-заместителя главы МУГИСО Александра Самбурского, сообщает интернет-издание Znak.
Предшественник Самубрского покинул должность в связи с выходом на пенсию, он возглавлял министерство с 2010 года. 38-летний Александр Самбурский окончил УПИ, работал ГУ Банка России по Свердловской области. С 2012 по 2017 годы работал в МУГИСО. В 2017 году якобы из-за конфликта интересов был отстранен от должности.
Напомним, Денис Паслер в марте этого года указом президента России Владимира Путина был назначен врио губернатора Оренбургской области, а в сентябре с результатом 65,94% голосов победил на выборах, официально став главой Оренбуржья.
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