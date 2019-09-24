Экс-замглавы МУГИСО стал министром в оренбургском правительстве при Паслере

Предшественник Самубрского покинул должность в связи с выходом на пенсию, он возглавлял министерство с 2010 года. 38-летний Александр Самбурский окончил УПИ, работал ГУ Банка России по Свердловской области. С 2012 по 2017 годы работал в МУГИСО. В 2017 году якобы из-за конфликта интересов был отстранен от должности.