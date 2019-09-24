Евгений Куйвашев вошел в топ губернаторов-блогеров

В рейтинге за август этого года Евгений Куйвашев продолжает оставаться в топе губернаторов-блогеров. При составлении рейтинга учитывалась цитируемость блогов СМИ.

Эксперты наиболее отметили пост губернатора об отзыве из отпуска главы регионального Минздрава Андрея Цветкова во время «бунта» хирургов в Нижнем Тагиле.

Коме Куйвашева в топ попали глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, среди мэров лидирует Сергей Собянин.