Евгений Куйвашев вошел в топ губернаторов-блогеров
Сегодня, 08:58ПолитикаФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области вошел в топ-5 глав регионов, по версии «Медиалогии», активно ведущих страницы в соцсетях.
В рейтинге за август этого года Евгений Куйвашев продолжает оставаться в топе губернаторов-блогеров. При составлении рейтинга учитывалась цитируемость блогов СМИ.
Эксперты наиболее отметили пост губернатора об отзыве из отпуска главы регионального Минздрава Андрея Цветкова во время «бунта» хирургов в Нижнем Тагиле.
Коме Куйвашева в топ попали глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, среди мэров лидирует Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что глава Свердловской области опустился на две позиции в рейтинге влиятельности губернаторов регионов России, по данным Агентства политических и экономических коммуникаций.
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