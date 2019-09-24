«Профессия фармацевта принижена». Как выживают аптечные сети Нижнего Тагила

Как объясняют представители отрасли, фарм-бизнесменов столкнули лбами в 2003 году, когда было снято ограничение на расположение аптек вблизи друг друга. До этого минимальное расстояние между ними не могло составлять меньше 500 метров, а после почти на одном пяточке стали работать по две, а то и по три точки. Это в первую очередь ударило по уже работающим аптекам, которые «застолбили и прикормили» место.

[Новые], чтобы с нуля не наращивать трафик, просто открывались рядом, а новое само по себе привлекает людей,объясняют в управлении тагильской сети «Аптека 03».

Фото: tagilcity.ru

По его словам, нововведение дало преимущество крупным компаниям, поскольку они могут себе позволить на первое время снизить цены и, работая в убыток, привлекать посетителей. Впрочем, как отмечает наш собеседник, после этого стоимость лекарств возвращается на средний уровень, сопоставимый с конкурентами. В то же время он признаёт, «федералы» умеют подать себя и свои товары красиво.

Фото: tagilcity.ru

В пример «крупного сетевика» тагильские фармацевты приводят уфимский «Фармленд», у которого по всей России более 1000 точек, а выручка от продаж исчисляется миллиардами рублей. Во время подготовки этого материала журналист TagilCity.ru договорился о встрече с руководителем нижнетагильского представительства компании, однако тот в последний момент отменил её. О конкурентоспособности «Фармленда» можно судить хотя бы по сообщениям прессы: в 2017 году СМИ писали, как башкирская аптечная сеть поглотила соседей из Казани — «Республиканскую сеть 36,6».

Фото: https://farmlend.ru

Местные аптекари настаивают: их компании нужнее городу, хотя бы потому что, в отличие от конкурентов из других городов России, за счёт налогов пополняют казну непосредственно Нижнего Тагила. Однако они точно так же являются коммерческими организациями, которые нацелены на прибыль.

Представители аптечных сетей констатирует, что конкуренцию городских сетей с федеральными уместнее было бы называть словом «выживание», которое удаётся только лишь благодаря наличию высококлассных фармацевтов — не просто «продавцов» лекарств, а тех, кто способен составить рецептуру. Однако всё больше и больше клиентов предпочитают посещать аптеку как обычный магазин, где достаточно взять нужный товар с полки, не пользуясь консультацией фарм-специалистов. Более того, стремительно развиваются интернет-аптеки, где заказы оформляются онлайн.

Фармацевт знает лекарства и досконально в них разбирается, но значимость его профессии в глазах общества принижена. Возможно, бизнес пошёл не тем путём,говорят специалисты.