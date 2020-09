Депутат Александр Долгоруков приступил к работе в городской думе Нижнего Тагила. На первом заседании после летнего отпуска ему было вручено удостоверение, пишет АН «Между строк».

Александр Долгоруков является руководителем школы олимпийского резерва «Юпитер» и ФОК «Президентский». Он стал депутатом по результатам довыборов по одномандатному округу № 10. Довыборы прошли 13 сентября. Участие в голосовании приняли 2120 тагильчан. За Долгорукова поголосовали 870 человек. Стало известно когда Долгоруков получит удостоверение депутата гордумы Нижнего Тагила

