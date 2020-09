Президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. Заявку в Нобелевский комитет, который расположен в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков, пишет ТАСС,

Писатель рассказал, что это уже его четвертое обращение. Он отправил его 9 числа, а уже 10 заявка поступила в Нобелевский комитет. По словам академика, после этого с американской стороны началась реакция. Уже к вечеру того же дня, после 16 часов по местному времени, американский представители Осло тут же подал заявку о номинировании Трампа. Комков сообщил, что прием заявок завершится в октябре, а до марта они будут рассматриваться. После этого уже будут направлены письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали. Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Она присуждается человеку за выдающийся вклад в укрепление мира.

