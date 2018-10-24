Екатеринбургский школьник завоевал золотую медаль на выставке изобретателей в Индии

По словам Даниила, «Резоматрица» помогает восстанавливаться людям, пережившим инсульт. Устройство состоит из перчатки с электроникой для считывания биометрических параметров и специальной коробочки с роботизированной рукой.

Для прохождения реабилитации человек должен надеть перчатку и сыграть в специальную компьютерную игру, которая управляется этой перчаткой. За счет этого у пациента будет развиваться мелкая моторика и мышцы.