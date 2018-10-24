Екатеринбургский школьник завоевал золотую медаль на выставке изобретателей в Индии
Сегодня, 08:56ПолитикаФото: «Комсомольская Правда Урал»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17-летний школьник из Екатеринбурга Даниил Новик получил золотую медаль на международной выставке юных изобретателей в Дели. Изобретение Даниила называется «Резоматрица».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Даниила, «Резоматрица» помогает восстанавливаться людям, пережившим инсульт. Устройство состоит из перчатки с электроникой для считывания биометрических параметров и специальной коробочки с роботизированной рукой.
Для прохождения реабилитации человек должен надеть перчатку и сыграть в специальную компьютерную игру, которая управляется этой перчаткой. За счет этого у пациента будет развиваться мелкая моторика и мышцы.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Создание «Резоматрицы», с которым школьник поехал на выставку в Индии, обошлось Даниилу в шесть тысяч рублей. Однако, по его слова, изобретение может быть еще дешевле, пишет «Комсомольская правда Урал».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей