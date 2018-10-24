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Экс-заместитель главы Екатеринбурга Корюков назначен замминистра экономики региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-заместитель главы Екатеринбурга Корюков назначен замминистра экономики региона

Сегодня, 12:58ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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