Экс-заместитель главы Екатеринбурга Корюков назначен замминистра экономики региона
Сегодня, 12:58ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении бывшего вице-мэра Андрея Корюкова на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший заместитель мэра Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков, назначенный Александром Якобом, назначен на пост заместителя министра экономики и территориального развития области.
Евгений Куйвашев подписал указ о новом назначении чиновника 24 октября, информирует «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей