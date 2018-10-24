Размер премий и материальной помощи для чиновников утвержден в Свердловской области

Новые правила стимулирования и премирования, а также выплаты материальной помощи утверждены в Свердловской области. И. о. руководителя администрации губернатора региона Азат Салихов подписал соответствующий документ.

Каждый чиновник в зависимости от личного вклада в работу, показателей эффективности, результативности исполнения поручений Евгения Куйвашева и главы администрации губернатора и количества отработанного времени может получить премию. 125% от размера оклада по должности назначается за особые условия гражданской службы. За безупречное прохождение гражданской службы от 10 до 45 лет чиновнику полагается единовременная премия.

В честь юбилея 50, 55, 60 и 65-летия сотрудника полагается выплата в размере 100% от оклада.