Размер премий и материальной помощи для чиновников утвержден в Свердловской области
Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Свердловской области Азат Салихов утвердил новые правила стимулирования и премирования для чиновников региональных органов власти.
Новые правила стимулирования и премирования, а также выплаты материальной помощи утверждены в Свердловской области. И. о. руководителя администрации губернатора региона Азат Салихов подписал соответствующий документ.
Каждый чиновник в зависимости от личного вклада в работу, показателей эффективности, результативности исполнения поручений Евгения Куйвашева и главы администрации губернатора и количества отработанного времени может получить премию. 125% от размера оклада по должности назначается за особые условия гражданской службы. За безупречное прохождение гражданской службы от 10 до 45 лет чиновнику полагается единовременная премия.
В честь юбилея 50, 55, 60 и 65-летия сотрудника полагается выплата в размере 100% от оклада.
Один раз в год чиновник может рассчитывать на получение материальной помощи за рождение ребенка, смерть супруга, в связи с утратой имущества из-за стихийного бедствия или пожара, необходимости лечения или другой трудной жизненной ситуации, сообщает Znak.com.