Медведев призвал самовыдвиженцев перестать дистанцироваться от ЕР на выборах
Сегодня, 20:55ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцам, которых поддерживает «Единая Россия» стоит перестать дистанцироваться от партии, пишут РИА «Новости».
По словам Медведева, такая практика вносит сумятицу в выборы. По мнению премьер-министра, самовыдвиженцы считают, что подобная тактика принесет им лучший результат на выборах.
В головах у людей возникает недоумение: если он от «Единой России», чего он прячется?заявил Медведев на встрече с губернаторами.
Также Медведев подчеркнул, что партийцы могут начать сомневаться в кандидате и не отдать свои голоса за него.
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