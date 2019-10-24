Медведев призвал самовыдвиженцев перестать дистанцироваться от ЕР на выборах

По словам Медведева, такая практика вносит сумятицу в выборы. По мнению премьер-министра, самовыдвиженцы считают, что подобная тактика принесет им лучший результат на выборах.

В головах у людей возникает недоумение: если он от «Единой России», чего он прячется?заявил Медведев на встрече с губернаторами.