Мэр Екатеринбурга передумал награждать своего заместителя за опрос по храму
Сегодня, 18:42ПолитикаФото: екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отозвал ходатайство перед губернатором о награждении своего заместителя по связям с общественностью Екатерины Куземки благодарностью президента, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Вопрос о награждении Куземки обсуждался на встрече глав сегодня днем. Руководители пришли к выводу, что ее вклад был минимальным. Основная работе проведена избиркомом Екатеринбурга и руководителем аппарата администрации.
Ходатайство о награждении Екатерины Куземки появилось вчера. Мэр Высокинский просил президента поблагодарить ее за «вклад в государственное строительство».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей