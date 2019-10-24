В Госдуме принят закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах

Поправки в Трудовом кодексе дают право работающим в сёлах женщинам на сокращённую рабочую неделю — 36 часов. При этом размер их заработной платы сохранится. Кроме того, согласно документу, им гарантирована повышенная оплата труда, в случае разделения рабочего дня на части.