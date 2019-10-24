В Госдуме принят закон о сокращении рабочей недели для женщин в селах
Сегодня, 21:42ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Государственная дума РФ приняла закон, по которому женщинам, работающим в сельской местности, гарантирована сокращённая рабочая неделя, пишет РБК.
Поправки в Трудовом кодексе дают право работающим в сёлах женщинам на сокращённую рабочую неделю — 36 часов. При этом размер их заработной платы сохранится. Кроме того, согласно документу, им гарантирована повышенная оплата труда, в случае разделения рабочего дня на части.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон защитит сельских женщин от риска снижения зарплаты и недоплат за тяжёлые условия труда.
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