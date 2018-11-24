Екатеринбург может выступить в борьбе за проведение Универсиады-2023
Сегодня, 17:54ПолитикаФото: kremlin.ru
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В полпредстве Президента в УрФО заявили, что после достойных результатов в борьбе за ЭКСПО 2025 Екатеринбург может претендовать на проведение Универсиады-2023.
Сюжеты: Екатеринбург
Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов сообщил, что приобретенный в борьбе за проведение международной выставки ЭКСПО 2025 опыт Екатеринбурга поможет «сделать выводы и извлечь определенные уроки из произошедшего». Результаты голосования в полпредстве считают достойными.
Также, по мнению представителя полпредства, Екатеринбург, занявший второе место в голосовании, достоин принять Универсиаду-2023, сообщает ТАСС.
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