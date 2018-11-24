Екатеринбург может выступить в борьбе за проведение Универсиады-2023

Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов сообщил, что приобретенный в борьбе за проведение международной выставки ЭКСПО 2025 опыт Екатеринбурга поможет «сделать выводы и извлечь определенные уроки из произошедшего». Результаты голосования в полпредстве считают достойными.