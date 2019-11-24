Владимир Путин: «Единая Россия» должна стать открытой

Эксперты выразили свое мнение по этому поводу и рассказали, как это будет отражаться в работе партии в регионах.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил, что одной из главных задач партии является выстраивание коммуникаций с населением, потому что на это сейчас есть большой запрос.

Костин отметил, что Дмитрий Медведев во время своего выступления рассказал, как будет решаться эта задача. Первичные отделения общественных приемных станут «политическими МФЦ», то есть люди туда смогут прийти со своими жалобами и просьбами. А партия будет решать эти проблемы через существующие институции. В частности, премьер-министр заявил, что на базе «Единой России» в регионах будут созданы правозащитные центры.

Руководитель лаборатории новых технологий АНО Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына считает, что благодаря созданию центра можно будет решать вопросы юридической грамотности населения.

Акцент был сделан на роли партии, которая в ближайшей перспективе будет в сервисной позиции. Основная роль — служить. Если цитировать президента, «не править, а служить», сказала Кислицына.

Она отметила, что партия уделит особенное внимание молодежи. Это тоже является одним из аспектов ее открытости.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что работать с молодежью партия будет по механизму «Молодой гвардии Единой России». Так, гражданские активисты будут в нее входить, чтобы пройти «партийную школу» на муниципальных и региональных выборах. Эксперт считает, что процесс продолжится и после выборов в 2021 году.

Также Кирьян считает, что партия не должна блокироваться чиновниками, если у населения возникают проблемы. По его мнению, в последние годы вовлечение граждан в прямой диалог себя оправдывает.

Власть лучше понимает, что нужно делать в конкретный момент, какие приоритеты, говорит эксперт.

Региональные отделения партии должны будут работать с каждым обращением, и отчитываться о решении проблем.

Кирьян считает, что на выборах в 2021 году бытовые вопросы, а также вопросы здравоохранения и доходов граждан будут стоять в приоритете.

Сегодня президент России Владимир Путин выступил на XIX съезде «Единой России». Он призвал партию решать проблемы страны, не дожидаясь «Прямой линии» и «терзать» чиновников на местах.