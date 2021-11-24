Мэр Ревды планирует уйти в отставку

Глава Ревды Ирина Тейшева уходит в отставку. Ее полномочия на посту главы города истекли еще 21 ноября, и Тейшева не планирует избираться на очередной срок.

Чтобы избраться мэром города снова, Тейшевой необходимо было написать заявление, но она не сделала этого до сих пор — хотя ее полномочия истекли еще 21 ноября. Близкие в властям города источники сообщают, что мэр Тейшева планирует поменять сферу деятельности и вообще оставить политику, пишет Ура.ру. Ранее СМИ сообщали о конфликте между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Ревды Ириной Тейшевой. На совещании после выборов в Законодательное собрание и Государственную думу губернатор резко высказал претензии Тейшевой. Результаты «Единой России» в Ревде были почти самыми низкими в области. На выборах в заксобрание партия набрала чуть более 30%, а на выборах в Госдуму — 34%. Как рассказал первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев, для избрания нового мэра было создана специальная конкурсная комиссия. Руководит ее работой сам Дубичев. На 26 ноября запланировано рассмотрение заявление Тейшевой об отказе от участия в конкурсе и решение вопроса о допуске других прентедентов на пост мэра к следующему этапу конкурса. Ирина Тейшев была заместителем главы мэра Ревды три года, а затем избиралась на эту должность сама. Ранее из-за слабого результата на выборах свой пост уже покинул Андрей Горбов, глава Белоярского городского округа.

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