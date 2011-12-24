Сегодня в Нижнем Тагиле состоится митинг в поддержку Владимира Путина

По сообщениям, полученных от десятков людей, можно сделать вывод, что 24 декабря в 12.00 у Ледового дворца на Вагонке пройдет митинг в поддержку В. Путина. Рабочих будут привозить с УралВагонЗавода (Тагил), ВСМПО (В.Салда), НСМЗ (Н. Салда). Работникам УВЗ за участие предлагают 4 часа отгула. ВСМПО и НСМЗ своим сотрудникам предлагают поучаствовать за сохранении премии рассказывает общественный деятель Егор Бычков.

Начальник кузнечного цеха ВСМПО Пряничников лично обзвонил начальников подразделений, и они теперь заставляют народ вписываться в списки участников субботнего митинга в Тагиле в поддержку Путина. За отказ без уважительной причины обещают лишение премии. Отправление автобусов в Тагил в 10:30. Народ возмущается, хотя некоторые возмущаются только тем, что бесплатно передает анонимный источник Егора Бычкова, сотрудник ВСМПО.

При этом информация о проведении митинга в Администрацию Нижнего Тагила не поступала. По словам начальника отдела по связям с общественностью и религиозными организациями Татьяны Сащенко, никаких уведомлений о проведении митингов и демонстраций не подавалось. Есть уведомления только об одиночных пикетах. Таким образом, можно сделать вывод, что митинг будет проводиться несанкционированно.