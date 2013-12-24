Жириновский предложил отменить каникулы и выйти на работу 2 января
24 декабря 2013, 09:00ПолитикаЕвгения
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Для улучшения производительности труда лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить зимние каникулы и выйти на работу уже 2 января.
Насчет поднятия производительности труда, может нам работать до конца года? Работать всем до 31 декабря до 18 часов и выйти на работу 2 января, дополнительный отпуск в две недели все могли бы взять уже индивидуально сказал Владимир Жириновский на заседании Госсовета РФ.
Напомним, новогодние праздники были введены в России с 2005 года и с тех пор довольно часто являются объектом критики. В Государственной думе неоднократно вносились законопроекты, предлагающие сократить новогодние каникулы и увеличить майские «праздничные дни».
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