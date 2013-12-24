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Жириновский предложил отменить каникулы и выйти на работу 2 января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жириновский предложил отменить каникулы и выйти на работу 2 января

24 декабря 2013, 09:00ПолитикаЕвгения
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