Жириновский предложил отменить каникулы и выйти на работу 2 января

Насчет поднятия производительности труда, может нам работать до конца года? Работать всем до 31 декабря до 18 часов и выйти на работу 2 января, дополнительный отпуск в две недели все могли бы взять уже индивидуально сказал Владимир Жириновский на заседании Госсовета РФ.