Сергей Носов провел совещание с главами сельских территорий по подведению итогов работы в 2015 году

По информации начальника территориального управления Администрации города Дениса Парамонова, большая часть реализованных мероприятий была направлена на благоустройство и жизнеобеспечение сельских населенных пунктов, где проживает более 5,5 тысячи человек.

В поселке Сулем осенью провели отсыпку дорог щебнем, ликвидировали несанкционированную свалку на въезде в населенный пункт и очистили кладбище от твердых бытовых отходов. В поселке Висимо-Уткинск привели в порядок улицу Чапаева, одну из самых «проблемных». Завершен капитальный ремонт плотины Висимо-Уткинска и обеспечено содержание наружного освещения, заменены лампы и провода. Уже готова к открытию группа детского сада для дошкольников в здании местной школы. В январе 2016 года сюда придут первые шесть воспитанников. Глава города отметил, что это только первый шаг и дальнейшие усилия должны быть направлены на организацию ясельной группы. По информации начальника управления образования Игоря Юрлова, всего в Висимо-Уткинске 16 детей дошкольного возраста.

В поселке Уралец также ведется работа по благоустройству и содержанию инфраструктурных объектов. Отремонтирована автобусная остановка и обновлен знак «Европа-Азия». Для поддержания чистоты на поселковых улицах было установлено 6 дополнительных контейнеров под ТБО и ликвидировано 4 несанкционированные свалки крупногабаритного мусора.

В Серебрянке урегулированы вопросы эксплуатационного содержания дороги, соединяющей населенный пункт и Нижний Тагил. В ноябре Невьянским ДРСУ вывезен и складирован в бурты скальный грунт. Инициативной группой жителей села при поддержке МУП «Тагилдорстрой» проведено укрепление полотна автодороги на самом проблемном участке протяженностью 18 километров. На стадии завершения работы по ремонту кровли серебрянской школы. Кроме того, для доставки детей приобретен школьный автобус.

В 2016 году наравне с задачами по благоустройству и жизнеобеспечению территориальному управлению Администрации города предстоит подготовить обоснование для включения сельских населенных пунктов Нижнего Тагила в государственную программу по устойчивому развитию сельских территорий Свердловской области. Это даст возможность получить территориальным администрациям дополнительное финансирование.