В УрФО муниципалитеты отдали штрафстоянки на откуп бизнесу

По инициативе группы депутатов Госдумы комитет по конституционному законодательству и государственному строительству направил запрос в Генпрокуратуру о соответствии профильных законов ряда субъектов РФ федеральному. Как этот вопрос решается в регионах УрФО, кто зарабатывает на эвакуации машин - бизнес или бюджет, выясняли корреспонденты «РГ».

ФЗ, изложенный в новой редакции, в отличие от закона Тюменской области, не предусматривает отдельной платы за процедуру погрузки-выгрузки авто. Если эвакуатор еще не тронулся с места, владелец легковушки вправе потребовать тут же вернуть ему машину. Штраф за нарушение ПДД, понятно, не отменяется.

Еще осенью в стенах облдумы развернулась дискуссия об уместности корректировки регионального закона. Большинство депутатов проголосовало за жесткий подход: пусть нарушитель даже и успеет подойти до отъезда спецмашины, раскошелиться обязан. До Нового года на 924 рубля, с января - на 990. От платы его освободят при единственном условии - если к погрузке работники эвакуационной службы еще не приступили. Ее началом считается, цитирую документ, «отрыв колес одной или более оси задержанного транспортного средства от земли».

По мнению прокурора отдела по соблюдению федерального законодательства Людмилы Погребинской, региональный законодатель не вышел за рамки своих полномочий, не ущемил чьи-либо права, он лишь расписал процедуру, порядок которой не регламентирован ФЗ.

Справедливое решение! Мы сжигаем горючее, тратим время на дорогу, подготовку к подъему машины на платформу. А тут объявляется хозяин - и спасибо за хлопоты, да? Пусть возмещает наши расходы говорит водитель эвакуатора Сергей.

Схожей логикой руководствуется большинство местных парламентариев.

Итого с января услуги эвакуатора с учетом дважды индексированной в течение двух месяцев (в целом почти на 40 процентов) таксы за доставку легковушки на штрафную стоянку обойдутся приблизительно в 3230 рублей. Плюс штраф ГИБДД и плата за хранение - 39-233 рубля в час. В общем, припарковался не в том месте - готовь пятитысячную купюру.

В недавнем прошлом вице-спикер облдумы, ныне депутат Госдумы Владимир Сысоев обращает внимание на то, что преобладающая часть суммы идет в доход владельца частной фирмы, занимающейся эвакуацией авто, и задается вопросом: чьи же интересы отстаивают его тюменские коллеги?

В аналогичном ракурсе смотрит на ситуацию депутат гордумы Игорь Ракша, который, обратив внимание на нестыковку с российским законодательством, не раз публично предлагал властям города создать муниципальную службу эвакуации. По словам Ракши, многомиллионная выручка пришлась бы как нельзя кстати для тощающего на глазах бюджета. Предложение не нашло отклика.

Заниматься предпринимательской деятельностью - не наша задача заявил замглавы администрации Максим Афанасьев.

В самой гордуме сторонников предложения - единицы.

На чем строятся расчеты депутата? В распоряжении муниципального казенного учреждения «Тюменьгортранс» имеются три спецмашины. Одна используется для удаления с улиц кем-то брошенных, бесхозных авто. Две других отдают в аренду частным предприятиям. Те перечисляют учреждению за каждую 27 тысяч рублей в месяц, а зарабатывают в несколько раз больше. Игорь Ракша ссылается на цифры, приведенные на круглом столе начальником городского подразделения ГИБДД: 16 спецмашин эвакуируют в день до 260 авто. Поразительная производительность.

Однако официальные данные областной автоинспекции совсем другие. За весь прошлый год в Тюмени эвакуировано 23 578 единиц техники, а с января по июнь 2015 года - 10 287. Итого в среднем за сутки соответственно 65 и 56. Договоры об эвакуации заключены с восемью фирмами. Следовательно, на каждую приходится по 7-8 операций в день. Весной директор одного из таких предприятий доказывал, что порой приходится работать в убыток. Кто-то лукавит?

Отсюда непонятно, действительно ли казна получала бы прибыль от эксплуатации двух спецмашин напрямую? Если браться за дело основательно, следовало бы, наверное, закупить за счет бюджета пару десятков эвакуаторов (за один отечественный, к сведению, просят от полутора миллионов рублей) либо арендовать их у частников. Когда и при каких условиях затраты окупятся? Детально экономика такого бизнеса ни разу не рассматривалась публично ни исполнительными, ни представительными органами власти региона и города. Вполне вероятно, расчеты Игоря Ракши ошибочны, а сам он, по выражению одного из высокопоставленных чиновников, «ведет себя как популист». С другой стороны, предложение о формировании муниципального парка эвакуаторов с ходу отвергается без сколь-нибудь убедительной аргументации. Тюменская делегация не так давно долго и старательно изучала опыт организации платных и штрафных стоянок в Москве, где деньги от эвакуации авто поступают как раз в бюджет. Здесь чистые доходы от эвакуационных сборов несравнимо выше трат на содержание специализированного казенного учреждения и исчисляются сотнями миллионов рублей.

На Южном Урале более полугода вообще действовал мораторий на эвакуацию задержанных автомобилей. Однако с апреля 2015-го вступили в силу изменения в региональный закон, которые предусматривают фиксированную плату за транспортировку авто до штрафстоянки - 1900 рублей вне зависимости от километража. Введено и такое понятие, как «начало перемещения задержанного автотранспорта» - точка отсчета, до которой водитель имеет право вернуть машину, отделавшись только штрафом - без оплаты услуг эвакуатора и штрафстоянки. К слову, цена хранения задержанного транспортного средства варьируется в зависимости от его категории: от 18,5 рубля за час (категория «А») до 111 (негабаритные машины). Стоимость часа на штрафстоянке для наиболее распространенной в городе категории «В» - 37 рублей.

Коммерческие компании допускаются на рынок автоэвакуации, но строго по результатам муниципальных конкурсов, а не по факту подписания соглашений о сотрудничестве с правоохранительными органами, как это было раньше.

По мнению депутатов, изменения областного законодательства способствуют развитию конкуренции на рынке и позволяют избежать возникновения монопольно высоких цен. Напомним, ранее плата взималась единственным в Челябинске частным перевозчиком за каждый километр пройденного эвакуатором пути до штрафстоянки, поэтому зачастую водители целенаправленно колесили кружным путем.

Процесс эвакуации не должен становиться бизнесом коммерческих структур или средством для пополнения бюджета. Это не способ заработка и не разновидность наказания, а эффективная мера обеспечения безопасности дорожного движения считает председатель регионального отделения общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

По его словам, если автомобиль, припаркованный под запрещающим знаком, не становится помехой для движения, нет необходимости тащить его на единственную штрафстоянку в Челябинске, которая расположена в одном из отдаленных спальных районов мегаполиса, - достаточно выписать штраф.

Челябинское УФАС ранее заявляло о необходимости открытия штрафстоянок чуть ли не в каждом районе областного центра, но с тех пор ничего не изменилось. Как нет и выбора среди коммерческих эвакуаторов.

На конкурс подала заявку только одна компания, больше желающих не нашлось, - говорит зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец. - Мы рассматривали возможность участия в конкурсе, но после составления бизнес-плана решили отказаться от этой идеи: слишком внушительны траты на аренду эвакуаторов, создание специализированной штрафстоянки с круглосуточным видеонаблюдением, на ГСМ и оплату труда водителей. В итоге рентабельность нашего проекта оказывалась нулевой.

Это не тот вид бизнеса, где можно рассчитывать на солидную маржу, считает эксперт, поэтому и пытаются сегодня искусственно развить здесь конкуренцию, но безрезультатно. К тому же, не исключено, что в будущем функции транспортировки задержанных авто перейдут в ведение МУПа и дальнейшие события развернутся по московскому сценарию.

Как сообщила «РГ» замруководителя Челябинского УФАС России Наталья Сапрыкина, после проведения конкурса в 2015 году в ведомство незамедлительно поступило обращение от правоохранительных органов, которые попросили проверить, насколько законно были проведены торги. При этом от самих участников конкурса либо компаний, заинтересованных в развитии данного бизнеса, жалоб не поступало.

Мы возбудили дело в отношении заказчика - министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - по признакам нарушения статьи 17 закона о защите конкуренции, - пояснила Наталья Сапрыкина. - Мы полагаем, что заказчиком были изначально сформулированы завышенные требования, что привело к сокращению круга участников конкурса.

Несколько лет назад администрация Екатеринбурга организовала собственное муниципальное предприятие «Автостоянка». В его ведении было 22 спецмашины, в месяц с их помощью эвакуировали до 2000 неправильно припаркованных авто. Но в начале 2014 года у компании случился конфликт с городской автоинспекцией. Как рассказывал директор предприятия Александр Ветошкин, ГИБДД не выделяла инспекторов, без которых невозможно оформить протокол об эвакуации, поэтому спецтехника вынужденно простаивала. В результате год назад «Автостоянка»" была ликвидирована.

Сегодня эвакуацией неправильно припаркованных авто и хранением машин нарушителей на Среднем Урале занимаются частники. Правительством области определен порядок перемещения и хранения транспортных средств на спецстоянках, а также перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые хотели бы на этом зарабатывать. В региональном минтрансе «РГ» пояснили, что последнее обновление списка было в июле этого года: в перечне тех, кто готов заниматься хранением и эвакуацией автомобилей, 149 предприятий и ИП. У кого-то участок под стоянку и автоэвакуаторы в собственности, у кого-то - в аренде.

Тарифы на перемещение и хранение автомобилей установила региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области. Сегодня за эвакуацию легковушки придется выложить: в Екатеринбурге - 1090 рублей, в остальных городах региона - 655. Час на спецстоянке обойдется в столице Среднего Урала максимум в 33 рубля, в области - в 17. К слову, с марта 2014 года РЭК не меняла размер фиксированной и предельной платы.

В Зауралье эвакуация автотранспорта регламентируется региональным законом, принятым в 2012 году. В Кургане, по данным городского ГИБДД, такие услуги оказывают четыре организации, заключившие договоры с автоинспекцией. Как рассказал «РГ» один из предпринимателей Федор Мудулин, они сами за свой счет приобретают спецтехнику и оборудуют стоянки.

Максимальный размер платы за перемещение задержанного транспортного средства в Курганской области устанавливает региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов. Сегодня цена эвакуации машины - 100 рублей за километр (на ближайшую штрафстоянку по кратчайшему пути). При этом перемещение оплачивается с учетом пробега спецтехники до места задержания транспортного средства, не превышающего расстояние от этого места до специализированной стоянки.